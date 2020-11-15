Укрзалізниця відновлює рух поїздів з двох станцій

“За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 16 листопада 2020 року буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Біла Криниця та Славута-1 на наступні поїзди: № 43/44 Івано-Франківськ — Київ; № 45/46 Ужгород — Лисичанськ; № 88/87 Ковель — Новоолексіївка; № 98/97 Ковель — Київ; № 102/101 Київ — Херсон; № 251/251 Харків — Миколаїв”, - зазначили в повідомленні.

Вказано, що Укрзалізниця забезпечує безпеку подорожей на всіх напрямках. Зокрема, суворо дотримується масковий режим співробітників, здійснюється температурний скринінг, дезінфекція рухомого складу після та до кожного рейсу та по можливості контролюється наявність масок у пасажирів та інше.

Додамо, Укрзалізниця призначила додатковий Інтерсіті+ з Києва до Львова на 18 листопада.