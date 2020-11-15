Укрзализныця возобновляет движение поездов с двух станций

"По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 16 ноября 2020 года будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций Белая Криница и Славута-1 на следующие поезда: № 43/44 Ивано-Франковск - Киев; № 45/46 Ужгород - Лисичанск; № 88/87 Ковель - Новоалексеевка; № 98/97 Ковель - Киев; № 102/101 Киев - Херсон; № 251/251 Харьков - Николаев", - отметили в сообщении.

Указано, что Укрзализныця обеспечивает безопасность путешествий во всех направлениях. В частности, строго придерживается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров и прочее.

Добавим, Укрзализныця назначила дополнительный Интерсити+ из Киева во Львов на 18 ноября.