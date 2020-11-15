Укрзализныця возобновляет движение поездов с двух станций

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 34621 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 56926 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 109595 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 93265 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 114759 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 92417 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 99613 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103112 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Укрзализныця возобновляет движение поездов с двух станций

Укрзализныця возобновляет движение поездов с двух станций

Киев  •  УНН

 • 21747 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В 00:01 16 ноября "Укрзализныця" возобновляет движение шести поездов со станций Белая Криница и Славута-1. Об этом говорится на официальном сайте предприятия, передает УНН.

"По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 16 ноября 2020 года будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций Белая Криница и Славута-1 на следующие поезда: № 43/44 Ивано-Франковск - Киев; № 45/46 Ужгород - Лисичанск; № 88/87 Ковель - Новоалексеевка; № 98/97 Ковель - Киев; № 102/101 Киев - Херсон; № 251/251 Харьков - Николаев", - отметили в сообщении.

Указано, что Укрзализныця обеспечивает безопасность путешествий во всех направлениях. В частности, строго придерживается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров и прочее.

Добавим, Укрзализныця назначила дополнительный Интерсити+ из Киева во Львов на 18 ноября.

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