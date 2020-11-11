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Укрзалізниця призначила додатковий Інтерсіті+ з Києва до Львова на 18 листопада

Київ • УНН

 • 14304 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Укрзалізниця призначила додатковий Інтерсіті+ з Києва до Львова на 18 листопада. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

"Укрзалізниця призначила швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 705/706 сполученням Київ – Львів – Київ на 18 листопада цього року", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рейси вказаного поїзда обслуговуватимуться рухомим складом виробництва Hyundai. Поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 6:00 та прибуватиме до Львова о 11:09 (із зупинками на станціях: Коростень, Підзамче).

"У зворотному напрямку зі Львова поїзд вирушатиме о 18:46 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:53", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 листопада цього року на 15% зменшено ціни на квитки у вагонах 1-го класу поїздів Інтерсіті+.

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