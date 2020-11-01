Квитки першого класу в "Інтерсіті+" відсьогодні подешевшають

“Укрзалізниця з 1 листопада 2020 року зменшує вартість проїзду у вагонах 1 класу швидкісних поїздів Інтерсіті+ на 15% у внутрішньому сполученні”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість проїзду буде змінюватися не лише залежно від дати, а й дня тижня, у який пасажир здійснює подорож.

“Зокрема, дешевше користуватися вагоном 1 класу швидкісного поїзда у вівторок, дорожче — у п’ятницю, оскільки діють різні коефіцієнти індексації тарифів. Крім того, при купівлі квитків "туди — зворотно“ діє знижка 10%”, — йдеться у повідомленні.

Так, найбільше пасажири поїздів Інтерсіті+ зможуть заощадити на вартості проїзду у вагонах 1-го класу, якщо купуватимуть квитки за 30 діб до дати відправлення поїзда. Діє програма лояльності: “купуй раніше — плати менше”.

Як повідомляв УНН раніше, за даними УЗ, із 25 жовтня поїзди курсуватимуть за зимовим графіком.