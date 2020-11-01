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Билеты первого класса в "Интерсити+" с сегодняшнего дня подешевеют

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. С сегодняшнего дня на 15% уменьшено цены на билеты в вагонах 1-го класса поездов Интерсити+, в частности, самые дешевые билеты можно купить во вторник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Укрзализныця с 1 ноября 2020 года уменьшает стоимость проезда в вагонах 1 класса скоростных поездов Интерсити+ на 15% во внутреннем сообщении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость проезда будет меняться не только в зависимости от даты, но и дня недели, в который пассажир совершает путешествие.

"В частности, дешевле всего пользоваться вагоном 1 класса скоростного поезда во вторник, дороже всего - в пятницу, поскольку действуют разные коэффициенты индексации тарифов. Кроме того, при покупке билетов "туда - обратно" действует скидка 10%", - говорится в сообщении.

Так, больше всего пассажиры поездов Интерсити+ смогут сэкономить на стоимости проезда в вагонах 1-го класса, если покупать билеты за 30 суток до даты отправления поезда. Действует программа лояльности: "покупай раньше - плати меньше".

Как сообщал УНН ранее, по данным УЗ, с 25 октября поезда будут курсировать по зимнему графику.

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