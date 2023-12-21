На Николаевщине за ночь сбили 13 "шахедов", из-за падения обломков повреждено помещение агропредприятия

Во время вражеской атаки рф в ночь на 21 декабря в небе над Николаевской областью было ликвидировано 13 "шахедов", обломки сбитого БпЛА повредили помещение агропредприятия. Пострадавших нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

В ночь на 21 декабря силами и средствами средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено тринадцать вражеских БпЛА "Shahed-131/136" - написал Ким в Telegram.

По его словам, во время ночной дроновой атаки обломками сбитого БПЛА в Веснянской громаде нанесены разрушения складскому помещению агропредприятия. На месте возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

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Кроме того, по словам главы ОВА, вчера, 20 декабря, в 11:48 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Днепровское Куцурубской громады.

Также вчера в 23:16 враг наносил артиллерийские удары по Очакову Очаковской громады.

В результате обстрелов никто не пострадал, указал Ким.

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