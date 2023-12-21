На Николаевщине за ночь сбили 13 "шахедов", из-за падения обломков повреждено помещение агропредприятия
Над Николаевской областью было сбито тринадцать беспилотников "шахид", обломки которых повредили сельскохозяйственное предприятие, но никто не пострадал.
Из-за ночной атаки рф дронами в Киевской области возник пожар на складе предприятия - ОВА
Из-за дроновой атаки врага в Киевской области возник пожар на предприятии, повредив здания и транспортные средства, но обошлось без жертв. Пожар был ликвидирован на площади 1 500 м.
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
Зимнее солнцестояние 22 декабря рассматривается астрологами как мощный день для загадывания желаний, точных гаданий и защитных ритуалов на предстоящий год. Это астрономическое событие знаменует самый короткий день и самую длинную ночь, начиная астрономический Новый год.
В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский "шахед"
В Хмельницкой области мобильная группа уничтожила вражеский беспилотник "шахед", без жертв и повреждений.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 350 тысяч
По данным украинского Генерального штаба, российские военные понесли около 350 270 потерь и потеряли 5828 танков, а также огромное количество военной техники в Украине.
Морозные ночи и теплые дни: какой будет погода в Украине в ближайшие три дня
В течение следующих трех дней в Украине ожидается теплая погода с дневной температурой 5-10°C, ночью небольшие заморозки. Осадки будут включать снег на Закарпатье и Прикарпатье, в большинстве областей прогнозируется дождь и мокрый снег.
5 ракетных и 68 авиационных ударов: ситуация на фронте
Украинские войска отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, прочно удерживая позиции, несмотря на попытки врага окружить ключевые населенные пункты, такие как Авдеевка. Вооруженные силы Украины также успешно вели контрбатарейный огонь и наносили авиаудары по скоплениям врага.
Соратник Зеленского - Наум Баруля: имеет российский паспорт и бизнес в оккупированном Крыму - расследование "Схемы"
Соратник президента Зеленского Наум Баруля имеет российское гражданство и владеет бизнес-собственностью в оккупированном Крыму, говорится в расследовании "Схем". Его активы были перерегистрированы по российскому законодательству после аннексии, и он продолжал покупать там недвижимость.
Было потрачено в США, в пользу американцев: Блинкен о 90% помощи по безопасности, предоставленной Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 90% американской помощи Украине идет на пользу американскому бизнесу и укрепляет оборонно-промышленную базу США. Конгресс отложил голосование за дальнейшую помощь до следующего года.
Этой ночью украинские защитники уничтожили 34 из 35 "шахедов"
Украинские войска сбили 34 из 35 беспилотников "шахед", запущенных российскими оккупантами несколькими волнами в течение ночи. Беспилотники были запущены из Крыма и с территории российской федерации.