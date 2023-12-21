В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский "шахед"
Киев • УНН
В Хмельницкой области мобильная группа уничтожила вражеский беспилотник "шахед", без жертв и повреждений
В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский ударный дрон типа Shahed, пострадавших и повреждения имущества не фиксировали, сообщили в четверг в Хмельницкой ОВА, пишет УНН.
Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", на территории Хмельницкой области одной из мобильных групп уничтожен 1 вражеский БПЛА типа "Shahed". Обращений о травмированных, погибших и повреждении имущества не поступало
Напомним
В небе над Украиной ночью уничтожили 34 из 35 "шахедов".
В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский "шахед"
В Хмельницкой области мобильная группа уничтожила вражеский беспилотник "шахед", без жертв и повреждений.
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