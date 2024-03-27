В Николаевской области враг ударил из минометов по акватории Очаковской громады, жертв нет

В Николаевской области в прошедшие сутки российские войска обстреляли из минометов акваторию Очаковской громады, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

"Днем, 26 марта, в 14:00 враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской громады", - сообщил Ким в Telegram.

По его словам, пострадавших нет.

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