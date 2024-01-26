В Николаевской области ночью враг обстрелял две громады
Киев • УНН
Российские войска обстреляли две громады в Николаевской области, но о жертвах не сообщается. Кроме того, в том же регионе была уничтожена российская управляемая ракета Х-59.
Николаевская область ночью подверглась обстрелам со стороны российских войск в двух громадах, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Вчера, 25 января, в 23:58 зафиксирован вражеский обстрел акватории Очаковской громады. Сегодня ночью, 26 января, в 00:53 враг обстрелял из артиллерии Куцурубскую громаду
По его словам, в обоих случаях пострадавших нет.
Дополнение
Вчера, 25 января, в Николаевской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, выпущенная российским истребителем Су-34.
В Николаевской области ночью враг обстрелял две громады
Российские войска обстреляли две громады в Николаевской области, но о жертвах не сообщается. Кроме того, в том же регионе была уничтожена российская управляемая ракета Х-59.
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 380 тысяч
Российские оккупанты понесли значительные потери с начала вторжения в Украину: по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, они потеряли около 380 600 человек личного состава и 6265 танков. Также потеряно тысячи единиц другой военной техники.
В Дании из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 25 тысяч индюков
Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на ферме в датской Зеландии привела к решению уничтожить 25 000 индюков, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. Это первое выявление заболевания в Дании в 2024 году.
Самая большая сделка в мире: Арабские Эмираты закупили десятки боевых дронов для своей армии
Эстонская компания Milrem Robotics намерена поставить армии ОАЭ 60 беспилотных боевых наземных систем, что считается крупнейшей робототехнической сделкой в мире. Фирма также возглавит программу по интеграции этих систем в возможности Вооруженных сил ОАЭ.
Украинские полярники показали семью южнополярных поморников с маленьким птенцом
Украинские полярники показали южнополярных поморников с птенцами. Ученые сняли, как один из родителей возвращается в гнездо и берет опеку над птенцом.
Суд ООН сегодня примет решение по иску ЮАР о признании войны Израиля в Газе геноцидом
Международный суд ООН примет решение по запросу Южной Африки о классификации войны Израиля в Газе как геноцида. Это первый шаг в рассмотрении дела ЮАР, которое Израиль категорически отрицает и просит суд отклонить.
Золото королей Асанте: Великобритания вернет Гане "драгоценности короны" через 150 лет после похищения
Великобритания планирует на условиях займа вернуть Гане похищенные драгоценности Ганы через 150 лет после того, как они были вывезены из двора короля Асанте. Среди них 17 экспонатов из Музея Виктории и Альберта и 15 из Британского музея, в том числе церемониальная шляпа, государственный меч и трубка для курения. Артефакты будут выставлены во дворце-музее Манхийя в Кумасе.
26 января: Международный день таможенника, Всемирный день экологического образования
Именно 26 января 1953 года в Брюсселе началась первая конференция Совета таможенного сотрудничества. Участие в ней приняли представители 17 стран Европы, которые на следующий день утвердили Конвенцию о сотрудничестве таможенных служб.
Бактерия сифилиса уже существовала в Америке до прибытия европейцев и имела невенерический вариант - ученые
Исследователи нашли подвид бактерий, вызывающих сифилис, в человеческих останках 2000-летней давности в Бразилии. Открытие дает новое понимание происхождения сифилиса, в частности его невенерического варианта.
Как сохранить физическую активность зимой - ответ специалистов
Центр общественного здоровья опубликовал советы по поддержанию физической активности зимой.