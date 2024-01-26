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На Миколаївщині вночі ворог обстріляв дві громади

На Миколаївщині вночі ворог обстріляв дві громади

Київ • УНН

 • 27318 перегляди

Російські війська обстріляли дві громади в Миколаївській області, але про жертви не повідомляється. Крім того, у тому ж регіоні було знищено російську керовану ракету Х-59.

Миколаївська область уночі зазнала обстрілів з боку російських військ у двох громадах, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Учора, 25 січня, о 23:58 зафіксовано ворожий обстріл акваторії Очаківської громади. Сьогодні вночі, 26 січня, о 00:53 ворог обстріляв з артилерії Куцурубську громаду

- написав Кім у Telegram.

З його слів, в обох випадках постраждалих немає.

Доповнення

Учора, 25 січня, на Миколаївщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59, випущену російським винищувачем Су-34.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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