На Миколаївщині вночі ворог обстріляв дві громади

Миколаївська область уночі зазнала обстрілів з боку російських військ у двох громадах, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Учора, 25 січня, о 23:58 зафіксовано ворожий обстріл акваторії Очаківської громади. Сьогодні вночі, 26 січня, о 00:53 ворог обстріляв з артилерії Куцурубську громаду - написав Кім у Telegram.

З його слів, в обох випадках постраждалих немає.

Доповнення

Учора, 25 січня, на Миколаївщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59, випущену російським винищувачем Су-34.