На Миколаївщині вночі ворог обстріляв дві громади
Київ • УНН
Російські війська обстріляли дві громади в Миколаївській області, але про жертви не повідомляється. Крім того, у тому ж регіоні було знищено російську керовану ракету Х-59.
Миколаївська область уночі зазнала обстрілів з боку російських військ у двох громадах, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Учора, 25 січня, о 23:58 зафіксовано ворожий обстріл акваторії Очаківської громади. Сьогодні вночі, 26 січня, о 00:53 ворог обстріляв з артилерії Куцурубську громаду
З його слів, в обох випадках постраждалих немає.
Доповнення
Учора, 25 січня, на Миколаївщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59, випущену російським винищувачем Су-34.