На Николаевщине ночью сработала противовоздушная оборона ночью

В ночь на 7 сентября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны велась активная боевая работа. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Николаевский район:

Вечером, 6 сентября, в 19:24 враг совершил обстрел береговой линии города Очаков. К счастью, пострадавших нет.

Также 6 сентября, в 13:04 и 21:23, противник наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. По информации районных военных администраций, пострадавших нет.

Ситуация остается напряженной, и силы обороны продолжают защищать регион от вражеских атак.

Миколаївщина зазнала ворожих обстрілів, ППО активно працювала