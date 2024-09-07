На Николаевщине ночью сработала противовоздушная оборона ночью
Киев • УНН
На Николаевщине ночью велась активная противовоздушная оборона. Враг обстрелял береговую линию Очакова и Куцурубскую громаду, пострадавших нет. Ситуация остается напряженной.
В ночь на 7 сентября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны велась активная боевая работа. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Николаевский район:
Вечером, 6 сентября, в 19:24 враг совершил обстрел береговой линии города Очаков. К счастью, пострадавших нет.
Также 6 сентября, в 13:04 и 21:23, противник наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. По информации районных военных администраций, пострадавших нет.
Ситуация остается напряженной, и силы обороны продолжают защищать регион от вражеских атак.
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