На Миколаївщині вночі спрацювала протиповітряна оборона
Київ • УНН
На Миколаївщині вночі велась активна протиповітряна оборона. Ворог обстріляв берегову лінію Очакова та Куцурубську громаду, постраждалих немає. Ситуація залишається напруженою.
У ніч на 7 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась активна бойова робота. Про це повідомив голова ОВА Віталій кім, передає УНН.
Деталі
Миколаївський район:
Увечері, 6 вересня, о 19:24 ворог здійснив обстріл берегової лінії міста Очаків. На щастя, постраждалих немає.
Також 6 вересня, о 13:04 та 21:23, противник завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. За інформацією районних військових адміністрацій, постраждалих немає.
Ситуація залишається напруженою, і сили оборони продовжують захищати регіон від ворожих атак.
Миколаївщина зазнала ворожих обстрілів, ППО активно працювала25.08.24, 07:20 • 24894 перегляди