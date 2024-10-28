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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Николаевщине дрон противника убил мужчину на мопеде, уничтожено полицейское авто

На Николаевщине дрон противника убил мужчину на мопеде, уничтожено полицейское авто

Киев  •  УНН

05:50 • 8943 просмотра

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Вражеские войска атаковали Николаевскую область дронами и артиллерией. В результате атаки погиб 43-летний мужчина на мопеде, повреждены дома и уничтожен служебный автомобиль полиции.

Страна-агрессор продолжает терроризировать Николаевскую область, в результате чего, к сожалению, погиб гражданский житель. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

В ночь на 28 октября силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника. В Вознесенском районе обломки дронов повредили три частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль. На открытой территории также произошло возгорание травы, которое оперативно ликвидировали пожарные. К счастью, пострадавших в результате инцидентов нет.

Вчера в Николаевском районе враг 7 раз атаковал Куцурубскую общину дронами FPV. Один из беспилотников попал в 43-летнего мужчину, который ехал на мопеде, в результате чего он погиб на месте. Два других дрона обстреляли полицейских, прибывших на вызов, что привело к пожару и полному уничтожению служебного автомобиля. Правоохранители не пострадали.

В тот же день, оккупанты также осуществляли артиллерийские обстрелы, в частности в 15:07 и 16:50, а в 15:46 атаковал акваторию Очаковской общины дронами FPV. Пострадавших в этих случаях не было.

россияне атаковали дронами Николаевскую область: есть погибший и уничтожено авто полиции27 октября 2024, 13:07 • 49017 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
nikolaevНиколаев