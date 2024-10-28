На Миколаївщині дрон противника вбив чоловіка на мопеді, знищено поліцейське авто
Київ • УНН
Ворожі війська атакували Миколаївську область дронами та артилерією. Внаслідок атаки загинув 43-річний чоловік на мопеді, пошкоджено будинки та знищено службовий автомобіль поліції.
Країна-агресор продовжує тероризувати Миколаївщину, у результаті чого, на жаль, загинув цивільний мешканець. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
У ніч на 28 жовтня сили протиповітряної оборони знищили чотири безпілотники. У Вознесенському районі уламки дронів пошкодили три приватні будинки, господарські споруди та автомобіль. На відкритій території також сталося займання трави, яке оперативно ліквідували вогнеборці. На щастя, постраждалих внаслідок інцидентів немає.
Вчора у Миколаївському районі ворог 7 разів атакував Куцурубську громаду дронами FPV. Один з безпілотників влучив у 43-річного чоловіка, який їхав на мопеді, внаслідок чого він загинув на місці. Два інших дрони обстріляли поліцейських, які прибули на виклик, що призвело до пожежі та повного знищення службового автомобіля. Правоохоронці не постраждали.
Того ж дня, окупанти також здійснювали артилерійські обстріли, зокрема о 15:07 та 16:50, а о 15:46 атакував акваторію Очаківської громади дронами FPV. Постраждалих у цих випадках не було.
росіяни атакували дронами Миколаївщину: є загиблий та знищене авто поліції27.10.24, 15:07 • 51758 переглядiв