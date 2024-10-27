росіяни атакували дронами Миколаївщину: є загиблий та знищене авто поліції
Київ • УНН
Російські війська тричі атакували дронами FPV селище Дмитрівка на Миколаївщині, внаслідок чого загинув 43-річний чоловік. Під час прибуття поліції на місце події, ворог обстріляв правоохоронців, знищивши їхнє службове авто.
У Миколаївській області російські війська сьогодні, 27 жовтня, тричі вдарили по селищу Дмитрівка на Миколаївщині, загинув чоловік. Пізніше армія рф обстріляла поліцейських, які прибули на виклик - обійшлось без постраждалих, повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Сьогодні вдень ворог тричі атакував с. Дмитрівка Куцурубської громади дронами типу FPV. Один із БПЛА влучив у 43-річного чоловіка, який їхав на мопеді. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці
За його словами, двома іншими FPV-дронами росіяни обстріляли поліцейських, які прибули на виклик. Внаслідок влучань сталась пожежа, яка повністю знищила службове авто. Правоохоронці не постраждали.
Противник атакував Миколаївщину дроном FPV: жертв немає27.10.24, 08:15 • 23540 переглядiв