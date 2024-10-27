россияне атаковали дронами Николаевскую область: есть погибший и уничтожено авто полиции
Киев • УНН
Российские войска трижды атаковали дронами FPV поселок Дмитровка на Николаевщине, в результате чего погиб 43-летний мужчина. Во время прибытия полиции на место происшествия, враг обстрелял правоохранителей, уничтожив их служебное авто.
В Николаевской области российские войска сегодня, 27 октября, трижды ударили по поселку Дмитровка на Николаевщине, погиб человек. Позже армия рф обстреляла полицейских, прибывших на вызов - обошлось без пострадавших, сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Сегодня днем враг трижды атаковал с. Дмитровка Куцурубской громады дронами типа FPV. Один из БПЛА попал в 43-летнего мужчину, который ехал на мопеде. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте
По его словам, двумя другими FPV-дронами россияне обстреляли полицейских, прибывших на вызов. В результате попаданий произошел пожар, который полностью уничтожил служебное авто. Правоохранители не пострадали.
Противник атаковал Николаевскую область дроном FPV: жертв нет27 октября 2024, 06:15 • 16083 просмотра