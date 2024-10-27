россияне атаковали дронами Николаевскую область: есть погибший и уничтожено авто полиции

В Николаевской области российские войска сегодня, 27 октября, трижды ударили по поселку Дмитровка на Николаевщине, погиб человек. Позже армия рф обстреляла полицейских, прибывших на вызов - обошлось без пострадавших, сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Сегодня днем враг трижды атаковал с. Дмитровка Куцурубской громады дронами типа FPV. Один из БПЛА попал в 43-летнего мужчину, который ехал на мопеде. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте - написал Ким в Telegram.

По его словам, двумя другими FPV-дронами россияне обстреляли полицейских, прибывших на вызов. В результате попаданий произошел пожар, который полностью уничтожил служебное авто. Правоохранители не пострадали.

Противник атаковал Николаевскую область дроном FPV: жертв нет