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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Противник атаковал Николаевскую область дроном FPV: жертв нет

Противник атаковал Николаевскую область дроном FPV: жертв нет

Киев  •  УНН

06:15 • 8522 просмотра

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Российские военные совершили атаку на Куцурубскую общину Николаевской области с помощью дрона FPV. Нападение произошло в 16:18, пострадавших в результате атаки нет.

Оккупанты обстреляли Николаевскую область. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, вчера в 16:18 военные противника совершили атаку на Куцурубскую громаду, использовав дрон типа FPV. К счастью, в результате нападения пострадавших нет.

Четыре человека подорвались из-за остатков от вражеского дрона в Николаевской области23 октября 2024, 13:33 • 16082 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
nikolaevНиколаев