Противник атаковал Николаевскую область дроном FPV: жертв нет

Оккупанты обстреляли Николаевскую область. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, вчера в 16:18 военные противника совершили атаку на Куцурубскую громаду, использовав дрон типа FPV. К счастью, в результате нападения пострадавших нет.

Четыре человека подорвались из-за остатков от вражеского дрона в Николаевской области