Противник атаковал Николаевскую область дроном FPV: жертв нет
Киев • УНН
Российские военные совершили атаку на Куцурубскую общину Николаевской области с помощью дрона FPV. Нападение произошло в 16:18, пострадавших в результате атаки нет.
Оккупанты обстреляли Николаевскую область. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, вчера в 16:18 военные противника совершили атаку на Куцурубскую громаду, использовав дрон типа FPV. К счастью, в результате нападения пострадавших нет.
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