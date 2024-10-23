Четыре человека подорвались из-за остатков от вражеского дрона в Николаевской области
Киев • УНН
На Николаевщине четверо молодых людей получили осколочные ранения от взрыва остатков вражеского БпЛА. Инцидент произошел в поле между селами, когда группа ехала на мопеде по полевой дороге.
В Николаевской области четыре человека получили ранения от взрыва остатков вражеского дрона, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.
Четверо молодых людей травмировались от подрыва взрывоопасного предмета на Николаевщине
Несчастный случай, как отмечается, произошел в поле между селами Сухоеланецкой территориальной общины. "Трое парней и несовершеннолетняя девушка ехали на мопеде по полевой дороге. Остановившись, услышали возле себя взрыв - у всех осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали в больницу", - рассказали в ГСЧС.
"Специалисты установили, что предмет, который сдетонировал - это остатки от вражеского БпЛА", - говорится в сообщении.
Напомним
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