Четверо людей підірвалися через залишки від ворожого дрона на Миколаївщині
Київ • УНН
На Миколаївщині четверо молодих людей отримали осколкові поранення від вибуху залишків ворожого БпЛА. Інцидент стався в полі між селами, коли група їхала мопедом польовою дорогою.
У Миколаївській області четверо людей отримали поранення від вибуху залишків ворожого дрона, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.
Четверо молодих людей травмувалися від підриву вибухонебезпечного предмету на Миколаївщині
Нещасний випадок, як зазначається, стався в полі між селами Сухоєланецької територіальної громади. "Троє хлопців і неповнолітня дівчина їхали мопедом польовою дорогою. Зупинившись, почули біля себе вибух – у всіх осколкові поранення. Постраждалих госпіталізували до лікарні", - розповіли у ДСНС.
"Фахівці встановили, що предмет, який здетонував - це залишки від ворожого БпЛА", - ідеться у повідомленні.
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