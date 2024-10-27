Противник атакував Миколаївщину дроном FPV: жертв немає
Київ • УНН
Російські військові здійснили атаку на Куцурубську громаду Миколаївської області за допомогою дрона FPV. Напад стався о 16:18, постраждалих внаслідок атаки немає.
Окупанти обстріляли Миколаївщину. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, вчора о 16:18 військові противника здійснили атаку на Куцурубську громаду, використавши дрон типу FPV. На щастя, внаслідок нападу постраждалих немає.
Четверо людей підірвалися через залишки від ворожого дрона на Миколаївщині23.10.24, 16:33 • 16717 переглядiв