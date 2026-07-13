На нефтебазе в Ставропольском крае вспыхнул масштабный пожар, сообщают о детонации резервуаров
Киев • УНН
В Ставропольском крае РФ на нефтебазе вспыхнул пожар, который накануне уже охватывал огонь из-за атаки БПЛА. Местные жители сообщают о детонации резервуаров с топливом и серии взрывов.
В районе Михайловска Ставропольского края РФ вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе, которую накануне уже охватывал огонь из-за атаки БПЛА. Об этом сообщают Astra, Telegram-канал Exilenova+ и местные жители, пишет УНН.
Детали
В соцсетях россияне публикуют десятки фотографий и видео, на которых видно сильное пламя и густой столб черного дыма. Telegram-каналы также сообщают о серии взрывов на территории объекта.
По предварительной информации, на нефтебазе загорелись резервуары с топливом, после чего началась их детонация. Из-за этого огонь быстро распространяется, а площадь пожара увеличивается.
На опубликованных местными жителями кадрах видно, что пламя охватило значительную часть территории объекта. Официальной информации о причинах возгорания и масштабах повреждений российские власти пока не обнародовали.
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