На нефтебазе в ростовской области возник новый очаг огня

На нефтебазе в Пролетарске в ростовской области в воскресенье, 25 августа, возник новый, четвертый очаг пожара: огонь перекинулся на цистерны в западной части базы. Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

Издание проанализировало спутниковый снимок, сделанный в 14.41 по местному времени в воскресенье. Огонь дошел до четвертого с левой стороны ряда резервуаров. По одной из версий российских телеграмм-каналов, в этой части нефтебазы может храниться взрывоопасный керосин.

Дополнение

Нефтебазу "Кавказ" росрезерва рядом с городом пролетарск ростовской области атаковали украинские беспилотники 18 августа. Еще один удар, по неподтвержденным данным, был нанесен уже после начала пожара, 23 августа.

По данным российских СМИ, во время попыток потушить огонь пострадали десятки пожарных. Дым от огня простирается в небе на 60 с лишним километров, но власти ростовской области говорят, что угрозы для здоровья людей и ухудшения показателей качества воздуха не зафиксировано.