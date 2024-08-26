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На нафтобазі у ростовській області виник новий осередок вогню

На нафтобазі у ростовській області виник новий осередок вогню

Київ • УНН

 • 20054 перегляди

На нафтобазі "Кавказ" у пролетарську виник четвертий осередок пожежі, вогонь перекинувся на цистерни в західній частині. Пожежа триває з 18 серпня після атаки українських безпілотників.

На нафтобазі в пролетарську у ростовській області в неділю, 25 серпня, виник новий, четвертий осередок пожежі: вогонь перекинувся на цистерни в західній частині бази. Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише УНН.

Деталі

Видання проаналізувало супутниковий знімок, зроблений о 14.41 за місцевим часом у неділю. Вогонь дійшов до четвертого з лівого боку ряду резервуарів. За однією з версій російських телеграм-каналів, у цій частині нафтобази може зберігатися вибухонебезпечний гас.

Доповнення

Нафтобазу "Кавказ" росрезерву поруч із містом пролетарськ ростовської області атакували українські безпілотники 18 серпня. Ще один удар, за непідтвердженими даними, було завдано вже після початку пожежі, 23 серпня.

За даними російських ЗМІ, під час спроб загасити вогонь постраждали десятки пожежників. Дим від вогню простягається в небі на 60 з гаком кілометрів, але влада ростовської області каже, що загрози для здоров'я людей і погіршення показників якості повітря не зафіксовано.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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