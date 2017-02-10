На следующем заседании суда по убийству в Кривом Озере будут допрашивать свидетелей

Следующее заседание суда назначено на 9 марта.

Был определен перечень свидетелей, которых будут допрашивать на следующем заседании. Это таксист, которому О.Цукерман побил автомобиль и забрал 500 грн, трое стражей порядка, которые присутствовали во время убийства и отец убитого.

Как сообщал УНН, суд перешел к рассмотрению дела по существу об убийстве в Кривом Озере.

Напомним, 24 августа 2016 года около 3:30 сотрудники Кривоозерского ОП Врадиевского ОП ГУ НП Украины в Николаевской области на ул. Некрасова в с. Кривое Озеро превысили служебные полномочия и нанесли гражданину О.Цукерману телесные повреждения, от которых последний погиб.