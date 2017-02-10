На наступному засіданні суду щодо вбивства у Кривому Озері допитуватимуть свідків
Київ • УНН
ОДЕСА-МИКОЛАЇВ. 10 лютого. УНН. На Миколаївщині закінчилося судове засідання у справі щодо вбивства Олександра Цукермана у Кривому Озері, передає кореспондент УНН.
Наступне засідання суду призначили на 9 березня.
Було визначено перелік свідків, яких допитуватимуть на наступному засіданні. Це таксист, якому О.Цукерман побив автомобіль та забрав 500 грн, троє правоохоронців, які були присутні під час вбивства та батько вбитого.
Як повідомляв УНН, суд перейшов до розгляду справи по суті щодо вбивства у Кривому Озері.
Нагадаємо, 24 серпня 2016 року близько 3:30 працівники Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУ НП України в Миколаївської області на вул. Некрасова у смт. Криве Озеро перевищили службові повноваження і завдали громадянинові О.Цукерману тілесні ушкодження, від яких останній загинув.