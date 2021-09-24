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Список профессий с обязательным прививкам от COVID-19 обещают на следующей неделе

Список профессий с обязательным прививкам от COVID-19 обещают на следующей неделе

Киев  •  УНН

 • 30360 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Украине на следующей неделе ожидают, что состоится презентация проекта документов по перечню профессий, которым обязательно нужно иметь прививки от COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Сейчас Минздрав по поручению правительства разрабатывает перечень профессий, производств и организаций работники которых будут подлежать обязательным профилактическим прививкам от коронавирусной болезни. В него включат работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных государственных администраций. Надеюсь, что на следующей неделе мы сможем обнародовать и представить проект документа", - рассказал Кузин.

Что было раньше

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что правительство планирует ввести обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Позже в правительстве сообщили, что в Министерстве здравоохранения утвердят перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская власть не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в стране.

В августе Министерство образования и науки заявило, что для украинских учебных заведений вакцинация от коронавируса является добровольной, вопрос о недопуске учителя к работе не стоит.

Как заявил ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет, принудительной вакцинации педагогов от коронавируса не будет.

Однако, еще в июне Шкарлет заявлял, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательной для работников образования для допуска к профессии.

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