Список професій з обов'язковим щепленням від COVID-19 обіцяють наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. В Україні на наступному тижні очікують, що відбудеться презентація проекту документів щодо переліку професій, яким обов’язково потрібно мати щеплення від COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
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“Наразі МОЗ за дорученням уряду розробляє перелік професій, виробництв та організацій працівники яких будуть підлягати обов’язковим профілактичним щепленням від коронавірусної хвороби. До нього включать працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також працівників місцевих державних адміністрацій. Сподіваюся, що на наступному тижні ми зможемо оприлюднити та презентувати проект документу”, — розповів Кузін.
Що було раніше
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що уряд планує запровадити обов’язкові щеплення від коронавірусу для працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.
Пізніше в уряді повідомили, що в Міністерстві охорони здоров’я затвердить перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19.
Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українська влада не планує вводити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу в країні.
У серпні Міністерство освіти і науки заявило, що для українських закладів освіти вакцинація від коронавірусу є добровільною, питання про недопуск вчителя до роботи не стоїть.
Як заявив раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, примусової вакцинації освітян від коронавірусу не буде.
Однак, ще у червні Шкарлет заявляв, що вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для працівників освіти для допуску до професії.