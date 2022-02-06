На Мюнхенскую конференцию по безопасности пригласили Зеленского - Путин от участия отказался
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ожидают в середине февраля на своем мероприятии более 30 мировых лидеров, среди которых называют Президента Украина Владимира Зеленского, а вот лидер Российской Федерации Владимир Путин отказался от участия. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
В Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая пройдет в середине февраля в формате реального общения, примут участие федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и вице-президент США Камала Харрис, а также еще примерно 35 глав государств и правительств. Приезд Харрис пока что формально не подтвержден, но организаторы рассчитывают на ее участие.
Олаф Шольц представит в Мюнхене принципы внешней политики нового правительства ФРГ. В конференции также предполагается участие других членов нового кабинета, в частности главы МИД Анналены Бербок и министра обороны Кристине Ламбрехт. Из США, помимо Харрис, прилетят госсекретарь Энтони Блинкен, а также 30 членов Конгресса.
Кроме того, на самом важном глобальном форуме безопасности ожидаются президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И (возможно в виртуальном режиме). Приезд президента Франции Эмманюэля Макрона еще обсуждается.
Российский президент Владимир Путин отказался от приезда в Мюнхен, не исключив при этом выступление в режиме видеоконференции.
Дополнение
Мюнхенская конференция по безопасности 2022 года пройдет 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof в баварской столице за соблюдения строгих противоэпидемических мероприятий. Вместо обычного количества участников, превышающего 2 тысячи, сейчас разрешено не более 600. При этом организаторы решили еще сильнее ограничить численность участников, чтобы минимизировать любые риски. Все, кто приедет на конференцию, должны быть вакцинированы от коронавируса и ежедневно сдавать ПЦР-тест.