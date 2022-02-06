На Мюнхенську конференцію з безпеки запросили Зеленського – Путін від участі відмовився
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Організатори Мюнхенської конференції з безпеки очікують в середині лютого на своєму заході понад 30 світових лідерів, серед яких називають Президента Україна Володимира Зеленського, а от лідер Російської Федерації Володими Путні відмовився від участі. Про це пише УНН із посиланням на DW.
Деталі
У Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), яка пройде в середині лютого у форматі реального спілкування, візьмуть участь федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та віце-президент США Камала Харріс, а також ще приблизно 35 глав держав та урядів. Приїзд Харріс поки що формально не підтверджений, але організатори розраховують на її участь.
Олаф Шольц представить у Мюнхені принципи зовнішньої політики нового уряду ФРН. У конференції також передбачається участь інших членів нового кабінету, зокрема глави МЗС Анналени Бербок і міністра оборони Крістіне Ламбрехт. Зі США, крім Харріс, прилетять держсекретар Ентоні Блінкен, а також 30 членів Конгресу.
Крім того, на найважливішому глобальному безпековому форумі очікуються президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Китай представлятиме міністр закордонних справ Ван І (можливо у віртуальному режимі). Приїзд президента Франції Емманюеля Макрона ще обговорюється.
Російський президент Володимир Путін відмовився від приїзду до Мюнхена, не виключивши при цьому виступ в режимі відеоконференції.
Доповнення
Мюнхенська конференція з безпеки 2022 року пройде 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof у баварській столиці за дотримання суворих протиепідемічних заходів. Замість звичайної кількості учасників, що перевищує 2 тисячі, зараз дозволено не більше 600. При цьому організатори вирішили ще сильніше обмежити чисельність учасників, щоб мінімізувати будь-які ризики. Усі, хто приїде на конференцію, мають бути вакциновані від коронавірусу та щодня складатимуть ПЛР-тест.