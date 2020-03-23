На мостах в столице образовались пробки на фоне карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По состоянию на 8:15 на мостах Киева образовались пробки, несмотря на то, что в городе введен карантин из-за коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В пробках стоят проспект Победы, проспект Валерия Лобановского и Набережное шоссе.
На левом берегу движение затруднено частично на подъездах к мостам, в частности, на проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте и проспекте Соборности.
Движение на мостах: движение осложнено в направлении правого берега на Северном, Южном, Дарницком мостах, а также на мосту Патона и мосту Метро.
Напомним, на 23 марта 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,74 грн/долл.