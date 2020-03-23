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На мостах у столиці утворилися затори на фоні карантину

На мостах у столиці утворилися затори на фоні карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Станом на 8:15 на мостах Києва утворилися затори, не дивлячись на те, що у місті введено карантин через коронавірусне захворювання COVID-19. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

У заторах стоять проспект Перемоги, проспект Валерія Лобановського та Набережне шосе.

На лівому березі рух ускладнено частково на під’їздах до мостів, зокрема, на проспекті Миколи Бажана, Броварському проспекті та проспекті Соборності.

Рух на мостах: рух ускладнено у напрямку правого берега на Північному, Південному, Дарницькому мостах, а також на мосту Патона та мосту Метро.

Нагадаємо, на 23 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,74 грн/дол.

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