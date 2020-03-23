Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,74 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На 23 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,74 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.738600 грн за долар;
29.635900 грн за євро;
0.349250 грн за російський рубль;
32.649700 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 22 березня курс долара і євро знизився, а рубля і фунта зріс.