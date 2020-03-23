Официальный курс гривны установлен на уровне 27,74 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На 23 марта 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,74 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.738600 грн за доллар;
29.635900 грн за евро;
0.349250 грн за российский рубль;
32.649700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 марта курс доллара и евро снизился, а рубля и фунта вырос.