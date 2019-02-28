На модернизацию польской армии выделят почти 45 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Министерство обороны Польши к 2026 году выделит на модернизацию вооруженных сил 185 млрд злотых (почти 45 млрд евро). Средства будут выделены в рамках 16 программ по военно-технической модернизации. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак, передает УНН со ссылкой на Польское Радио.
“Это рекордный план, если говорить о его стоимости. Это, конечно, большой вызов, но также большая возможность развить обороноспособности польской армии. Мы намерены решительно и эффективно изменять обличие польской армии, снаряжая ее современным вооружением, а также увеличивая ее количество. Мы намерены последовательно этим заниматься”, — отметил глава Минобороны Польши.
Программы включают в себя закупки многоцелевых самолетов нового поколения, ударных вертолетов и зенитных систем малой дальности.
Блащак добавил, что сума в 45 млрд евро превышает ранее запланированную.
Напомним, министр обороны Польши, Мариуш Блащак, ведет переговоры с США о приобретении ракетной системы Patriot и ракет HIMARS.