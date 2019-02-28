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На модернізацію польської армії виділять майже 45 млрд євро

На модернізацію польської армії виділять майже 45 млрд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністерство оборони Польщі до 2026 року виділить на модернізацію збройних сил 185 млрд злотих (майже 45 млрд євро). Кошти будуть виділені в рамках 16 програм по військово-технічній модернізації. Про це повідомив глава оборонного відомства Польщі Маріуш Блащак, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

"Це рекордний план, якщо говорити про його вартості. Це, звичайно, великий виклик, але також велика можливість розвинути обороноздатності польської армії. Ми маємо намір рішуче і ефективно змінювати обличчя польської армії, споряджаючи її сучасним озброєнням, а також збільшуючи її кількість. Ми маємо намір послідовно цим займатися", - зазначив глава Міноборони Польщі.

Програми включають в себе закупівлі багатоцільових літаків нового покоління, ударних вертольотів і зенітних систем малої дальності.

Блащак додав, що сума в 45 млрд євро перевищує раніше заплановану.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі, Маріуш Блащак, веде переговори з США про придбання ракетної системи Patriot і ракет HIMARS.

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