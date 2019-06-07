На международных соревнованиях в Шотландии Украину представят 6 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Шестеро военнослужащих представят Украину на международных соревнованиях The Cateran Yomp 8-9 июня в Шотландии. Эти соревнования предусматривают марш-бросок ветеранов Вооруженных сил США, Великобритании, Украины, Дании, Грузии, Австралии, Канады через горы в три этапа - 87 (золото), 58 (серебро) и 35 (бронза) километров. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Как сообщил изданию один из организаторов соревнований от Украины, директор благотворительного фонда "Ветеранская десятка" Владимир Гаврилов, участие в таких соревнованиях помогает бойцам и ветеранам, которые были ранены в боях, наладить контакт с военными из других стран - обменяться военными историями и информацией по вопросам реабилитации.
"В этом году к марш-броска через шотландские горы подготовились шесть украинцев: трое армейцев (один из которых, несмотря на ампутацию, продолжает службу в рядах ВСУ), один боец Национальной гвардии и двое ветеранов АТО. Каждый из участников, получив ранения во время боевых действий, после лечения и реабилитации вернулся к активной жизни", - рассказал Гаврилов.
Один из участников украинской команды, Уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко, рассказал: впервые украинские ветераны приняли участие в соревнованиях The Cateran Yomp прошлого года, тогда команда завоевала 5 золотых и 1 бронзовую медаль. В этом году к подготовке команды присоединились фонд "Ветеранская десятка", Трастовый фонд НАТО, посольство Великобритании и руководство ВСУ и НГУ.
Напомним, военных ВСУ в Ровно учить по программе НАТО-Украина.