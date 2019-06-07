На международных соревнованиях в Шотландии Украину представят 6 военных

Как сообщил изданию один из организаторов соревнований от Украины, директор благотворительного фонда "Ветеранская десятка" Владимир Гаврилов, участие в таких соревнованиях помогает бойцам и ветеранам, которые были ранены в боях, наладить контакт с военными из других стран - обменяться военными историями и информацией по вопросам реабилитации.

"В этом году к марш-броска через шотландские горы подготовились шесть украинцев: трое армейцев (один из которых, несмотря на ампутацию, продолжает службу в рядах ВСУ), один боец Национальной гвардии и двое ветеранов АТО. Каждый из участников, получив ранения во время боевых действий, после лечения и реабилитации вернулся к активной жизни", - рассказал Гаврилов.

Один из участников украинской команды, Уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко, рассказал: впервые украинские ветераны приняли участие в соревнованиях The Cateran Yomp прошлого года, тогда команда завоевала 5 золотых и 1 бронзовую медаль. В этом году к подготовке команды присоединились фонд "Ветеранская десятка", Трастовый фонд НАТО, посольство Великобритании и руководство ВСУ и НГУ.

Напомним, военных ВСУ в Ровно учить по программе НАТО-Украина.