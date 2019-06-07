На міжнародних змаганнях у Шотландії Україну представлять 6 військових

Як повідомив виданню один з організаторів змагань від України, директор благодійного фонду “Ветеранська десятка” Володимир Гаврилов, участь у таких змаганнях допомагає бійцям і ветеранам, які були поранені в боях, налагодити контакт із військовими з інших країн — обмінятися військовими історіями та інформацією з питань реабілітації.

“Цього року до марш-кидка через шотландські гори підготувались шестеро українців: троє армійців (один з яких, не зважаючи на ампутацію, продовжує службу у лавах ЗСУ), один боєць Національної гвардії та двоє ветеранів АТО. Кожен з учасників, отримавши поранення під час бойових дій, після лікування та реабілітації повернувся до активного життя”, — розповів Гаврилов.

Один з учасників української команди, Уповноважений президента з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко, розповів Радіо Свобода: уперше українські ветерани взяли участь у змаганнях The Cateran Yomp минулого року, тоді команда виборола 5 золотих та 1 бронзову медаль. Цього року до підготовки команди долучились фонд “Ветеранська десятка”, Трастовий фонд НАТО, посольство Великої Британії та керівництво ЗСУ і НГУ.

Нагадаємо, військових ЗСУ у Рівному навчатимуть за програмою НАТО-Україна.