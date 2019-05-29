Військових ЗСУ у Рівному навчатимуть за програмою НАТО-Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Курс перепідготовки колишніх та діючих військовослужбовців ЗС України за цивільною спеціальністю стартував у Рівному. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр ОДА регіону.
“Ми проводимо свою роботу за кількома програмами, власне, в межах однієї з них ви й будете навчатися — це Програма з соціальної адаптації військовослужбовців, що діє 1999 року. За цей час нашу підтримку на шляху соціальної адаптації відчули понад 11 тисяч осіб. Минулого року ми здійснили перепідготовку близько 800 слухачів і той бюджет, що був виділений нам на цей рік дозволить нам здійснити навчання такої ж кількості слухачів”, — сказав менеджер Програми НАТО-Україна Крістофер Штаудт.
За словами Штаудта, програма надає можливість пройти підготовку за наступними напрямками: менеджмент, маркетинг, англійська мова, економіка малих підприємств, радіоелектроніка, дизайн, інформаційні технології, охорона, навігація маломірних суден.
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У межах Програми НАТО навчання можуть пройти професійні військовослужбовці, заплановані до звільнення з лав ЗСУ.
Зокрема, у прес-центрі додається, що це вже сьомий набір групи слухачів у Рівненському гарнізоні. Всього ж за останні роки у західному регіоні України перепідготовку пройшли понад 4200 військовослужбовців, з них більша частина працевлаштувалися.
Зазначається, що за підтримки НАТО нові знання отримали 2030 чоловік. Навчання відбувалося у Бродах, Володимирі-Волинському, Дрогобичі, Золочеві, Луцьку, Львові, Мукачево, Рівному, Самборі, Стрию, Ужгороді, Червонограді, Чернівцях та Яворові.
Нагадаємо, представники НАТО в Україні ще не мали контактів з новопризначеним керівництвом Генштабу Збройних Сил Держави.