У представництві НАТО заявили про відсутність контактів з новопризначеним керівництвом Генштабу ЗСУ

"Ми помітили призначення, які були зроблені. Ми чекаємо на подальшу співпрацю. Наразі ми ще не зустрічались з новопризначеними начальниками Генштабу", - сказав Вінніков.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України. Відповідний Указ Глава держави підписав 21 травня.

Як повідомляв УНН, Хомчак починає кадрове оновлення Генштабу.