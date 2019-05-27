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У представництві НАТО заявили про відсутність контактів з новопризначеним керівництвом Генштабу ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Представники НАТО в Україні ще не мали контактів з новопризначеним керівництвом Генштабу Збройних Сил Держави. Про це заявив журналістам на відкритті другого Національного хакатону голова Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков, передає кореспондент УНН.

"Ми помітили призначення, які були зроблені. Ми чекаємо на подальшу співпрацю. Наразі ми ще не зустрічались з новопризначеними начальниками Генштабу", - сказав Вінніков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хомчак розповів, чи домовлятиметься з РФ

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України. Відповідний Указ Глава держави підписав 21 травня.

Як повідомляв УНН, Хомчак починає кадрове оновлення Генштабу.

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