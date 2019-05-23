Хомчак розповів, чи домовлятиметься з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що не домовлятиметься, а виконуватиме обов’язки, прописані йому в законодавстві України. Про це він сказав у четвер журналістам, передає кореспондент УНН.
“Я — начальник Генерального штабу і я не договорююсь, я приймаю рішення і керую. Все відкрито і зрозуміло”, — сказав він, відповідаючи на питання журналіста про те, чи буде він домовлятися з Росією чи воювати.
За словами Хомчака, його позиція “виконувати обов’язки, прописані в законодавстві України”.
Як повідомляв УНН, новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак починає заслуховувати посадовців, після чого почне приймати кадрові рішення.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України. Відповідний Указ Глава держави підписав 21 травня.