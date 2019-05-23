Хомчак починає кадрове оновлення Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак починає заслуховувати посадовців, після чого почне приймати кадрові рішення. Про це він сказав у четвер журналістам, передає кореспондент УНН.
На питання журналіста про те, яке у нього є бачення кадрових змін, Хомчак відповів: "Я починаю думати над тим питанням".
"Вийшов щойно, отримав задачу і у визначений термін міністру доповім. Кадрові зміни однозначно будуть. Вони будуть націлені на краще", - сказав він.
На питання про те, чи кадровий склад Генштабу буде повністю оновлено, начальник відповів , що "ще не знає".
"Я сьогодні починаю заслуховувати посадових осіб, командувачів, заступників, де ми будемо визначатись з внеском кожного, з реальним станом справ і приймати рішення. Єдине можу сказати, що жодного кадрового рішення не буде прийнято емоційно, жодних особистих стосунків – тільки оцінку стану справ", - зауважив Хомчак.
Він додав, що затягування в ухваленні кадрових рішень не буде.
Нагадаємо, 21 травня Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України.