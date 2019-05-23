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Хомчак начинает кадровое обновление Генштаба

Хомчак начинает кадровое обновление Генштаба

Киев  •  УНН

 • 25093 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак начинает заслушивать должностных лиц, после чего начнет принимать кадровые решения. Об этом он сказал в четверг журналистам, передает корреспондент УНН.

На вопрос журналиста о том, какое у него есть видение кадровых изменений, Хомчак ответил: "Я начинаю думать над этим вопросом".

"Вышел только, получил задачу и в срок министру доложу. Кадровые изменения однозначно будут. Они будут нацелены на лучшее", - сказал он.

На вопрос о том, будет ли полностью обновлен кадровый состав Генштаба, начальник ответил, что "еще не знает".

"Я сегодня начинаю заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей, где мы будем определяться с вкладом каждого, с реальным положением дел и принимать решения. Единственное могу сказать, что ни одно кадровое решение не будет принято эмоционально, никаких личных отношений - только оценка состояния дел", - отметил Хомчак.

Он добавил, что затягивания в принятии кадровых решений не будет.

Напомним, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

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