На таможне впервые обнаружили "черный кокаин": партия на 15 миллионов зашла в порт Одессы

Детали

"В Одесский порт из одной из стран Южной Америки в адрес украинского предприятия поступило 2 контейнера со шлаком. Нехарактерность товара из наркоопасного района привлекла внимание одесских таможенников", - сообщили на таможне.

Как указано, был проведен таможенный досмотр указанных контейнеров совместно с представителями Службы безопасности Украины и пограничниками с привлечением Марселя, служебной собаки одесских таможенников.

Во время досмотра было отобрано несколько мешков. Они были в паллетах, на которые сработал Марсель. В мешках было порошкообразное вещество серо-черного цвета с парфюмированным запахом.

"По заключению экспертов, это так называемый "черный кокаин". Одно из ноу-хау наркодилеров, направленное на затруднение обнаружения благодаря ароматизации и маскировке под промышленный шлак современным сложным химическим процессом. Оно набирает распространение в Европе, а в Украине таможенными органами выявлено впервые", - указали на таможне.

Так, экспертами в отобранных из этих мешков образцах обнаружено почти 4 кг кокаина в пересчете на чистое вещество. Экспертиза остального изъятого груза продолжается.

"По информации правоохранителей, наркодельцы планировали реализовать в Украине только незначительную часть кокаина. Остальное – предназначалось для перемещения небольшими партиями в страны ЕС", - отметили на таможне.

Дополнение

В июле в Украине изъяли крупную партию кокаина на 700 тыс. грн.