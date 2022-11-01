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На таможне впервые обнаружили "черный кокаин": партия на 15 миллионов зашла в порт Одессы

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Одесские таможенники обнаружили так называемый «черный кокаин» на 15 млн гривен, сообщили на Одесской таможне, пишет УНН.

Детали

"В Одесский порт из одной из стран Южной Америки в адрес украинского предприятия поступило 2 контейнера со шлаком. Нехарактерность товара из наркоопасного района привлекла внимание одесских таможенников", - сообщили на таможне.

Как указано, был проведен таможенный досмотр указанных контейнеров совместно с представителями Службы безопасности Украины и пограничниками с привлечением Марселя, служебной собаки одесских таможенников.

Во время досмотра было отобрано несколько мешков. Они были в паллетах, на которые сработал Марсель. В мешках было порошкообразное вещество серо-черного цвета с парфюмированным запахом.

"По заключению экспертов, это так называемый "черный кокаин". Одно из ноу-хау наркодилеров, направленное на затруднение обнаружения благодаря ароматизации и маскировке под промышленный шлак современным сложным химическим процессом. Оно набирает распространение в Европе, а в Украине таможенными органами выявлено впервые", - указали на таможне.

Так, экспертами в отобранных из этих мешков образцах обнаружено почти 4 кг кокаина в пересчете на чистое вещество. Экспертиза остального изъятого груза продолжается.

"По информации правоохранителей, наркодельцы планировали реализовать в Украине только незначительную часть кокаина. Остальное – предназначалось для перемещения небольшими партиями в страны ЕС", - отметили на таможне.

Дополнение

В июле в Украине изъяли крупную партию кокаина на 700 тыс. грн.

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