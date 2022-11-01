На митниці вперше виявили "чорний кокаїн": партія на 15 мільйонів зайшла в порт Одеси

Деталі

"До Одеського порту з однієї із країн Південної Америки на адресу українського підприємства надійшло 2 контейнери зі шлаком. Нехарактерність товару з нарконебезпечного району привернула увагу одеських митників", - повідомили на митниці.

Як вказано, було проведено митний огляд зазначених контейнерів спільно з представниками Служби безпеки України та прикордонниками із залученням Марселя, службового собаки одеських митників.

Під час огляду було відібрано кілька мішків. Вони були в палетах, на які спрацював Марсель. У мішках була порошкоподібна речовина сіро-чорного кольору із парфумованим запахом.

"За висновками експертів, це так званий "чорний кокаїн". Одне з ноу-хау наркодилерів, спрямоване на утруднення виявлення завдяки ароматизації та маскування під промисловий шлак сучасним складним хімічним процесом. Воно набирає поширення в Європі, а в Україні митними органами виявлено вперше", - вказали на митниці.

Так, експертами у відібраних з цих мішків зразках виявлено майже 4 кг кокаїну в перерахунку на чисту речовину. Експертиза решти вилученого вантажу триває.

"За інформацією правоохоронців, наркоділки планували реалізувати в Україні тільки незначну частину кокаїну. Решта – призначалася для переміщення невеликими партіями до країн ЄС", - зауважили на митниці.

Доповнення

У липні в Україні вилучили велику партію кокаїну на 700 тис. грн.