В Україні вилучили велику партію кокаїну на 700 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. В Україні вилучили велику партію кокаїну на 700 тис. грн, підозрювану арештували, повідомили у Національній поліції, пише УНН.
Цитата
"Вилучено кокаїн на понад 700 тисяч гривень - оперативники Нацполіції затримали наркодилерку із Запоріжжя", - повідомили у поліції.
Деталі
Як зазначається, затримано 28-річну жительку Запоріжжя, яка "збувала наркотики в особливо великих розмірах".
"Під час огляду речей у фігурантки, окрім наркотику, вилучено спеціальний розчинник, який наркодилери використовують для збільшення кількості кокаїну. У розмові з поліцейськими затримана розповіла, що наркотик вона привезла із Колумбії, де перебувала в особистих справах", - зазначили у поліції.
Повідомляється, що жінка приїхала до столиці у пошуках клієнта на "товар". Покупців підшукувала через Інтернет. Весь цей час вона мешкала в різних хостелах, де фасувала "товар" на дози.
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Доповнення
В Одесі поліція затримала пенсіонерок за поставку наркотиків на весь південь України.