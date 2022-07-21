В Україні вилучили велику партію кокаїну на 700 тис. грн

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"Вилучено кокаїн на понад 700 тисяч гривень - оперативники Нацполіції затримали наркодилерку із Запоріжжя", - повідомили у поліції.

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Як зазначається, затримано 28-річну жительку Запоріжжя, яка "збувала наркотики в особливо великих розмірах".

"Під час огляду речей у фігурантки, окрім наркотику, вилучено спеціальний розчинник, який наркодилери використовують для збільшення кількості кокаїну. У розмові з поліцейськими затримана розповіла, що наркотик вона привезла із Колумбії, де перебувала в особистих справах", - зазначили у поліції.

Повідомляється, що жінка приїхала до столиці у пошуках клієнта на "товар". Покупців підшукувала через Інтернет. Весь цей час вона мешкала в різних хостелах, де фасувала "товар" на дози.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Доповнення

В Одесі поліція затримала пенсіонерок за поставку наркотиків на весь південь України.