На таможне обещают импортные продукты в магазинах: в марте завезли 8 тыс. фур

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. С начала марта в Украину завезли 158 тысяч тонн продуктов стоимостью 211 млн гривен, что на 40 тысяч тонн продуктов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

"Продукты в магазинах будут. На 40 тысяч тонн больше завезли в Украину продуктов питания за 17 дней марта по сравнению с аналогичным периодом 2019-го года. В целом импорт продуктов питания составил 158 тыс. тонн стоимостью 211 млн долл. Это почти 8000 полностью заполненных фур на 20 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего Украина импортировала молочные продукты (сыры), яйца птицы, натуральный мед - 3177 тонн, что на 312% больше, чем за 17 дней марта 2019 года. Суммарно было завезено этой категории товара на 13,6 млн долл.

Также импортировались:

  • готовые продукты из зерна злаков, муки, мучные кондитерские изделия - 6166 тонн, что на 83% больше, на сумму 12,3 млн долл.;
  • фрукты, съедобные плоды и орехи - 45837 тонн (+3%) на сумму 33,9 млн долл.;
  • овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни - 38908 тонн (+138%), на сумму 20,4 млн долл.;
  • молоко и пахта - 921 т (+163%) стоимостью 1,2 млн долл.;
  • рыба свежая не обработана - 2493 т (+73%) на 14 млн долл.;
  • рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные готовы - 14381 т (+0,5%) на 18,8 млн долл.;
  • кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности - 1293 т (+30%) на 4,3 млн долл.;
  • экстракты, эссенции и концентраты кофе, сиропы, соусы, супы и прочее - 3854 т (+23%) на 25,1 млн долл.;
  • алкогольные и безалкогольные напитки и уксус - 16 610 т (+65%) на 23 млн долл.

Напомним, пока ни одна из стран, входящих в ТОП-15 торговых партнеров Украины, не изменила своей торговой политики в отношении импорта в условиях распространения в мире коронавируса.

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