На митниці обіцяють імпортні продукти у магазинах: у березні завезли 8 тис. фур
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. З початку березня в Україну завезли 158 тисяч тонн продуктів вартістю 211 млн гривень, що на 40 тисяч тонн продуктів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної митної служби.
“Продукти в магазинах будуть. На 40 тисяч тонн більше завезли до України продуктів харчування за 17 днів березня у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року. Загалом імпорт продуктів харчування становив 158 тис. тонн вартістю у 211 млн дол. Це майже 8000 повністю заповнених фур на 20 тонн”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що найбільше Україна імпортувала молочні продукти (сири), яйця птиці, натуральний мед — 3177 тонн, що на 312% більше, аніж за 17 днів березня 2019. Сумарно було завезено цієї категорії товару на 13,6 млн дол.
Також імпортувалися:
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- готові продукти із зерна зернових культур, борошна, борошняні кондитерські вироби — 6166 тонн, що на 83% більше, на суму 12,3 млн дол.;
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- фрукти, їстівні плоди та горіхи — 45 837 тонн (+3%) на суму 33,9 млн дол.;
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- овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби — 38 908 тонн (+138%), на суму 20,4 млн дол.;
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- молоко та маслянка — 921 т (+163%) вартістю у 1,2 млн дол.;
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- риба свіжа не оброблена — 2 493 т (+73%) на 14 млн дол.;
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- риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні готові — 14 381 т (+0,5%) на 18,8 млн дол.;
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- кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі — 1 293 т (+30%) на 4,3 млн дол.;
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- екстракти, есенцiї та концентрати кави, сиропи, соуси, супи та інше — 3 854 т (+23%) на 25,1 млн дол.;
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- алкогольні і безалкогольні напої та оцет — 16 610 т (+65%) на 23 млн дол.
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Нагадаємо, наразі жодна з країн, що входить в ТОП-15 торговельних партнерів України, не змінила своєї торговельної політики щодо імпорту в умовах поширення у світі коронавірусу.