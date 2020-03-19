На митниці обіцяють імпортні продукти у магазинах: у березні завезли 8 тис. фур

КИЇВ. 19 березня. УНН. З початку березня в Україну завезли 158 тисяч тонн продуктів вартістю 211 млн гривень, що на 40 тисяч тонн продуктів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної митної служби.