Пандемія коронавірусу: країни-партнери України не змінили торговельної політики щодо імпорту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Наразі жодна з країн, що входить в ТОП-15 торговельних партнерів України, не змінила своєї торговельної політики щодо імпорту в умовах поширення у світі коронавірусу. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України".
"Міністерство закордонних справ України на постійній основі запровадило моніторинг змін у торговельній політиці країн в умовах поширення у світі вірусу COVID-19. Наразі, жодна з країн ТОП-15 торговельних партнерів України в експорті не змінила своєї торговельної політики", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що деякі країни заохочують імпорт. Наприклад, Катар та Перу скасовують митне оподаткування на продовольчі товари та медикаменти.
"Низка країн спрощує правила експорту, щоби забезпечити необхідний рівень обігових коштів. Наразі це стосується в основному країн Південно-Східної Азії", - зазначається у повідомленні.
Окрім того, Китай заявляє про продовження реформ та політику відкритості у зовнішній торгівлі та співробітництві.
"Щоби запобігти порушенню ланцюгів поставок, обмеження руху по всьому світу не поширюються на осіб і транспортні засоби, які займаються перевезеннями вантажів. Це стосується перевезень автомобільним, залізничним, морським, річковим, повітряним видами транспорту, а також на рух зовнішньоторговельних товарів як у країнах-партнерах, так і в Україні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Нефьодов запевнив, що ситуація з експортом та імпортом після закриття кордону знаходиться під контролем.