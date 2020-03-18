Пандемія коронавірусу: країни-партнери України не змінили торговельної політики щодо імпорту

ukru
20 березня, 16:58 • 76617 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 149824 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 247095 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 249012 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 247565 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230797 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200323 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185867 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146124 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150221 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.5 м/с
65 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

20 березня, 17:24 • 18009 перегляди
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 17874 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 33315 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 31664 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 20163 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 247090 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 249010 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 247563 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230795 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200321 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78859 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 26342 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140170 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153786 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113160 перегляди
Актуальне
Пандемія коронавірусу: країни-партнери України не змінили торговельної політики щодо імпорту

Пандемія коронавірусу: країни-партнери України не змінили торговельної політики щодо імпорту

Київ • УНН

 • 14913 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Наразі жодна з країн, що входить в ТОП-15 торговельних партнерів України, не змінила своєї торговельної політики щодо імпорту в умовах поширення у світі коронавірусу. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України".

"Міністерство закордонних справ України на постійній основі запровадило моніторинг змін у торговельній політиці країн в умовах поширення у світі вірусу COVID-19. Наразі, жодна з країн ТОП-15 торговельних партнерів України в експорті не змінила своєї торговельної політики", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що деякі країни заохочують імпорт. Наприклад, Катар та Перу скасовують митне оподаткування на продовольчі товари та медикаменти.

"Низка країн спрощує правила експорту, щоби забезпечити необхідний рівень обігових коштів. Наразі це стосується в основному країн Південно-Східної Азії", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, Китай заявляє про продовження реформ та політику відкритості у зовнішній торгівлі та співробітництві.

"Щоби запобігти порушенню ланцюгів поставок, обмеження руху по всьому світу не поширюються на осіб і транспортні засоби, які займаються перевезеннями вантажів. Це стосується перевезень автомобільним, залізничним, морським, річковим, повітряним видами транспорту, а також на рух зовнішньоторговельних товарів як у країнах-партнерах, так і в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Нефьодов запевнив, що ситуація з експортом та імпортом після закриття кордону знаходиться під контролем.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.30
Bitcoin
$84,775.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.92
Ethereum
$1,994.33