Пандемія коронавірусу: країни-партнери України не змінили торговельної політики щодо імпорту

КИЇВ. 18 березня. УНН. Наразі жодна з країн, що входить в ТОП-15 торговельних партнерів України, не змінила своєї торговельної політики щодо імпорту в умовах поширення у світі коронавірусу. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України".