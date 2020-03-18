Пандемия коронавируса: страны-партнеры Украины не изменили торговой политики в отношении импорта

КИЕВ. 18 марта. УНН. Пока ни одна из стран, входящих в ТОП-15 торговых партнеров Украины, не изменила своей торговой политики в отношении импорта в условиях распространения в мире коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины".