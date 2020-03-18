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Пандемия коронавируса: страны-партнеры Украины не изменили торговой политики в отношении импорта

Пандемия коронавируса: страны-партнеры Украины не изменили торговой политики в отношении импорта

Киев  •  УНН

 • 14913 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Пока ни одна из стран, входящих в ТОП-15 торговых партнеров Украины, не изменила своей торговой политики в отношении импорта в условиях распространения в мире коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины".

"Министерство иностранных дел Украины на постоянной основе ввело мониторинг изменений в торговой политике стран в условиях распространения в мире вируса COVID-19. Сейчас ни одна из стран ТОП-15 торговых партнеров Украины в экспорте не изменила своей торговой политики", - говорится в сообщении.

Сообщается, что некоторые страны поощряют импорт. Например, Катар и Перу отменяют таможенное обложение на продовольственные товары и медикаменты.

"Ряд стран упрощает правила экспорта, чтобы обеспечить необходимый уровень оборотных средств. Сейчас это касается в основном стран Юго-Восточной Азии", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Китай заявляет о продолжении реформ и политику открытости во внешней торговле и сотрудничестве.

"Чтобы предотвратить нарушение цепей поставок, ограничения движения по всему миру не распространяются на лиц и транспортные средства, которые занимаются перевозками грузов. Это касается перевозок автомобильным, железнодорожным, морским, речным, воздушным видами транспорта, а также на движение внешнеторговых товаров как в странах- партнерах, так и в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, Нефедов заверил, что ситуация с экспортом и импортом после закрытия границы находится под контролем.

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