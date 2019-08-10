На митинг в Москве собралось около 47 тыс. людей

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Москве на митинг с требованием освободить политических заключенных и допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму и другие органы власти, который проходит на проспекте Сахарова, пришло уже более 47 тыс. человек, передаёт УНН со ссылкой на Twitter “Белый счетчик”.