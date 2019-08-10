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На митинг в Москве собралось около 47 тыс. людей

На митинг в Москве собралось около 47 тыс. людей

Киев  •  УНН

 • 17561 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Москве на митинг с требованием освободить политических заключенных и допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму и другие органы власти, который проходит на проспекте Сахарова, пришло уже более 47 тыс. человек, передаёт УНН со ссылкой на Twitter “Белый счетчик”.

“К 15:30 на территорию митинга За свободу и справедливость в Москве через основной вход прошли 47,2 тыс. участников. Подсчёт продолжается. Есть информация, что в нек. момент пускали группы участников с переулков. Заметный выходящий поток”, — говорится в сообщении.

Полиция Москвы в то же время насчитала не 47 тысяч участников акции, а 20 тысяч, пишет Медиазона.

Отметим, что в нескольких городах России прошли пикеты солидарности с Москвой.

В то же время, по информации МБХ медиа, в одном только Петербурге в результате пикетов было задержано около 50 людей.

Ранее стало известно, что на акцию на проспекте Сахарова пришли Парфёнов, Oxxxymiron, Face и Дудь.

Как сообщал УНН, начиная с июля в Москве проходят акции с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. 

В субботу, 3 августа стало известно о задержании в ходе акции 828 человек. Также появлялась информация о госпитализации 5 человек в результате противостояний протестующих с сотрудниками Росгвардии. 

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